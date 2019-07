Anci in tour: parte da Varazze la serie di incontri nei Comuni per informazione e confronto su problematiche urgenti del territorio

Quindici incontri spalmati in 2 settimane, con inaugurazione a Varazze il 30 luglio e tappa conclusiva il 9 agosto, in cui protagonisti saranno i territori: momenti di confronto serrato e diascolto, oltre che di supporto, in cui verranno anche approfonditi temi particolarmente attuali e di interesse per gli enti locali.

"Nel corso degli incontri sul territorio, che svilupperemo in piena estate per via del carattere di strettissima attualità dei provvedimenti in discussione e per via anche della scadenza a ottobre di molti bandi, ascolteremo le istanze dei comuni, ci confronteremo e adopereremo per la risoluzione delle problematiche più urgenti a carico delle amministrazioni locali – spiega il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – Inoltre, tratteremo le nuove disposizioni normative contenute nel dl Crescita e nello Sbloccacantieri, compresa la materia del personale, faremo il punto sulla finanza locale e le opportunità per i piccoli comuni, su gestioni associate e condizione di province e città metropolitana, nonché sui progetti europei e le fonti di finanziamento attualmente praticabili. Altri temi saranno l'impegno di ANCI sulla carenza di segretari comunali, la contrattazione con Poste italiane, e uno spazio verrà riservato a quesiti e relative risposte ed approfondimenti. Nel corso degli incontri distribuiremo i dossier e il materiale illustrativo che abbiamo appositamente preparato. Insomma, una occasione per far sentire la voce dei territori da non perdere".