Savona, il vicesindaco Arecco: "Il lato ovest di Via Giacchero si arricchisce di alberi e lampioni"

Nuovo intervento sul blog del Gruppo Assessori Lega Savona del vicesindaco ed Assessore alla Viabilità del Comune Massimo Arecco:

"Tra il 29 luglio ed il 2 di agosto prossimi saranno completate le opere di riqualificazione del lato ponente di Via Giacchero connesse all’intervento di recupero dell’Ex Ospedale San Paolo. Saranno infatti posti a dimora 15 alberi (essenza: lagestroemia indica) e 9 lampioni per la pubblica illuminazione. I lavori rientrano tra le opere di urbanizzazione a carico della San Paolo S.p.A. che aveva già realizzato il nuovo marciapiede lato ponente della via ed aveva lasciato le predisposizioni per l’installazione dei nuovi lampioni e degli alberi. Per eseguire i lavori sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare in Via Giacchero per 3 ore e trenta, tra le 20:30 e le 24:00, per un massimo di sei sere consecutive, a partire dalla sera di lunedì 29 luglio fino al venerdì 2 agosto compreso".