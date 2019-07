Strisce pedonali contro il guardrail a Vesima, il Municipio chiede una verifica

Su Vesima non si spegne l’attenzione da parte dei consiglieri di Municipio del VII Ponente. Dopo la recente riapertura dei Bagni Comunali Janua, seppur con una versione ‘provvisoria’, ma almeno in grado di consentire al gestore di non perdere la stagione estiva, ora torna a farsi vivo un problema molto sentito e importante, perché legato alla sicurezza.

Della questione si sono occupati, nel corso dell’ultimo Consiglio Municipale svoltosi in settimana, i tre capigruppo di maggioranza: Filippo Bruzzone di A Sinistra (che è spesso il primo promotore delle varie iniziative), Giovanni Battista Sacco della Lista Crivello e Ugo Truffelli del Partito Democratico.

Il focus è l’attraversamento pedonale all’altezza della spiaggia conosciuta come Punta Nave (Scoglio Nave), da sempre frequentata da migliaia di persone durante le estati. Ebbene, queste strisce non sono assolutamente sicure, sono poco visibili e rappresentano un forte rischio di incidenti, con conseguenze anche gravi. Siamo in un tratto suburbano, appena fuori da un rettilineo, e spesso i veicoli tendono a viaggiare a velocità anche piuttosto elevata (spesso anche ben oltre i limiti imposti dal codice della strada).

Per questo Bruzzone, Sacco e Truffelli, raccogliendo anche numerose segnalazioni da parte dei cittadini, si sono mossi presso le sedi ufficiali, protocollando una mozione sul tema ‘Sicurezza stradale presso Scoglio Nave - Vesima’.

Il testo è stato votato all’unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio di Municipio. Secondo Bruzzone, Sacco e Truffelli, “la località di Vesima rappresenta una delle principali mete balneari del Comune di Genova, con in media trentacinquemila presenze nella stagione estiva. Alla luce di tali numeri, di primaria importanza risulta l’ottimale stato della località in premessa, al fine di garantire la corretta fruizione degli spazi da parte dei turisti”.

I tre consiglieri ricordano: “Solo da poco tempo sono stati demoliti i bagni comunali, distrutti a seguito della mareggiata di fine ottobre 2018, ma non è stato previsto un vero piano di protezione della costa da parte del Comune di Genova per Vesima e, ad oggi, alla luce dell’ultima considerazione è stato finanziato il solo intervento di ripristino di Scoglio Nave. Ma, nonostante il suddetto investimento, risulta ad oggi, proprio in località Scoglio Nave, un attraversamento pedonale non pienamente agibile alla luce del Codice della Strada”.

Per questo, Bruzzone, Sacco e Truffelli chiedono di impegnare il presidente del VII Ponente Claudio Chiarotti e la Giunta Municipale affinché “continuino ad attivarsi presso gli Uffici e gli Enti preposti al fine di modificare l’attraversamento in premessa, al fine di renderlo pienamente agevole. Inoltre, continuino ad attivarsi presso gli Uffici e gli Enti preposti al fine di portare nuovamente all’attenzione le situazioni di disagio di Vesima, specie a seguito della mareggiata dell’ottobre 2018”.

Secondo Bruzzone, “tutta la gestione della costa di Ponente, per quanto di competenza del Comune, è stata piuttosto assente, e questi sono i risultati. Si è investito solo nella zona di Scoglio Nave, dimenticando completamente gli altri problemi, come ad esempio in zona Lupara. E poi, la questione dell’attraversamento è veramente assurda. Inoltre, più volte abbiamo segnalato le pessime condizioni della strada nella zona della villa delle due palme”.

Sulla questione dell’attraversamento, nei giorni scorsi, è stata parecchia anche l’ironia (quando non la polemica) sui social network. Che cosa hanno, infatti, di sbagliato queste ‘zebre’? Il fatto che arrivano direttamente contro un guardrail, quindi non sono assolutamente a norma. Nel frattempo, da qualche settimana, sempre a Punta Nave, è stato ripristinato l’accesso al litorale attraverso una nuova scaletta. Quella precedente, infatti, era stata anch’essa distrutta dalla mareggiata di fine ottobre. I bagnanti hanno ‘salutato’ gli operai di Aster, giunti per eseguire il lavoro, con un applauso. Anche questo tra l’ironico e il polemico, si capisce.