Albenga, celebrato in Comune il matrimonio programmato nel "Jova Beach Party" (FOTO)

Nella mattinata di oggi, 27 luglio, ad Albenga Giorgio e Irene sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore.

In maniera un po' diversa dal previsto, purtroppo: infatti, per chi non se lo ricordasse, Giorgio e Irene avrebbero dovuto essere uniti in matrimonio, in data odierna, nientemeno che da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

Per il tour estivo "Jova Beach Party", infatti, l'artista era riuscito a ottenere tutta una serie di permessi particolari per poter celebrare anche matrimoni sulla spiaggia. E la data ingauna doveva comprendere anche le nozze di Giorgio e Irene.

Poi, come è noto, la tappa albenganese del tour è saltata. E a celebrare il matrimonio, ormai programmato, è stato il il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, affiancato dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Ma in fondo, quando c'è l'amore c'è tutto: Giorgio e Irene non sentiranno i Cherubini cantare ma hanno avuto comunque una meravigliosa e indimenticabile giornata di festa e tutti noi della redazione ci uniamo per augurar loro una intramontabile felicitià.