Bilancio partecipativo: il 2 agosto un incontro ad Albenga

Albenga ha rappresentato, per tutto il Ponente Savonese, una realtà "pionieristica" per quanto riguarda il Bilancio Partecipativo.

Spieghiamo brevemente di che cosa si tratta: per "bilancio partecipativo" si intende una parte di disponibilità economiche comunali allocata in progetti scelti attraverso delle apposite schede di voto dalla cittadinanza.

Nel corso degli anni ad Albenga si sono realizzate opere importanti attraverso i consigli espressi dai cittadini con i moduli consegnati nei vari punti di raccolta.

E, naturalmente, il percorso non si ferma qui: già in campagna elettorale i candidati della squadra di Riccardo Tomatis si erano detti interessati a ripetere questa esperienza.

Per questo motivo il 2 agosto, alle 10, nel Palazzo Comunale, avverrà il primo incontro tra il neo-eletto assessore al bilancio Silvia Pelosi e una rappresentanza degli esponenti del Forum BLD (Beni Comuni, Legalità, Diritti). Proprio questo Forum, infatti, operante in provincia di Savona, è quello che fin dai primi passi si è adoperato per varare il bilancio partecipativo ad Albenga e da anni si sta battendo affinché esso venga adottato da altri Comuni del comprensorio.

Certo, si tratta di un incontro ancora ampiamente "interlocutorio", che tuttavia risulterà importante per gettare le basi della prosecuzione di questo percorso.

Il Forum BLD, lo ricordiamo, è attivo su alcuni aspetti cruciali della società civile come la tutela dell'acqua come bene comune, lo sviluppo sostenibile, la lotta all'inquinamento, la tutela dell'ambiente e molto altro.