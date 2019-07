Jova Beach Party ad Albenga, il destino del maltempo: sarebbe saltato per l'allerta arancione

Una settimana fa la notizia choc. Niente Jova Beach Party ad Albenga per l'erosione della spiaggia causa mareggiata. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, seguito da numerose polemiche.

Ma se la spiaggia fosse stata ok. Oggi, sabato 27 luglio, il concerto di Jovanotti si sarebbe tenuto nonostante l'allerta meteo arancione per temporali?

Seguendo quanto riportato nei bollettini diramati dal Centro Meteo Arpal. La risposta sarebbe stata no. Infatti, l'arancione è il grado più elevato di allertamento per i temporali. Il tutto collegato alla loro limitata estensione areale. I fenomeni possono essere molto intensi e localizzati.

Intanto, facendo riferimento all'articolo pubblicato dalla nostra redazione nella giornata di mercoledì, sale l'attesa per l'appuntamento in Versilia previsto per martedì 30 luglio. Al Muraglione in Darsena a Viareggio infatti, secondo le stime, sono attese 38 mila persone.