Spose, per il giorno più bello della vostra vita è importante saper abbinare abito e scarpe

“I diamanti sono i migliori amici delle donne”, diceva il testo di una celebre canzone portata al successo da Marylin Monroe. Ma a pensarci bene, anche le scarpe possono rientrare nel novero degli amici e – perché no? degli alleati di una donna. Le scarpe sono alleate perché slanciano la figura e valorizzano il portamento. Un proverbio brasiliano recita: “Il tacco mette la donna su un piedistallo, proprio dove merita di stare”.

Quindi se una donna colleziona scarpe, le ama, le sceglie per saperle indossare in ogni momento e in ogni circostanza della giornata, come potrebbe mai pensare di comprare frettolosamente una calzatura qualsiasi proprio per il giorno più bello della sua vita?

Esatto: stiamo parlando del matrimonio. Saper abbinare l’abito da sposa alla scarpa è un’arte. Meglio non improvvisare ma affidarsi a chi può garantire la massima professionalità nel settore e la miglior cura del dettaglio.

Abbiamo chiesto qualche consiglio sul tema a Nicoletta Santullo e Sabrina Cordini, che proprio in questo 2019 celebrano il decennale da quando, nel 2009, hanno rilevato lo storico Atelier Pesce Maria José di Carcare, oggi noto come Pesce Maria José by SC Atelier Spose.

Spiega Nicoletta: “Oggi la moda travalica il concetto di stagione, si può ricorrere indifferentemente a una calzatura chiusa o aperta anche in inverno, magari abbinandola a una calza velatissima, praticamente invisibile a occhio nudo. L’unica regola fondamentale, il punto-chiave dal quale non distaccarsi, è l’eleganza. Evitare gli eccessi e il cattivo gusto è una regola imprescindibile. Con sobrietà e in modo raffinato ci si può comunque sbizzarrire in tanti modi, ad esempio inserendo nella scarpa pizzi, fiori o perle che richiamino a dettagli dell’abito. O addirittura, per un tocco ancora più frizzante, dettagli colorati che si rifacciano alle gradazioni dei fiori del bouquet”.

Un altro dilemma ricorrente è: tacco sì o tacco no? Anche in questo caso chiediamo consiglio a Nicoletta Santullo, che ci spiega: “La prima regola fondamentale è quella di non osare con un tacco talmente alto da sovrastare il marito. E poi deve essere una calzatura comoda, perché andrà indossata per diverse ore. Un abito da sposa di sartoria è progettato in ogni dettaglio per ‘cadere’ sul corpo della donna anche in base all’altezza della scarpa. Se dopo la cerimonia, durante il pranzo nuziale, le scarpe ‘volano via’ in un angolo per cedere il passo (letteralmente!) a ballerine o sneakers, l’effetto del vestito ne risentirà gravemente”.

Un marchio come Pesce Maria José, che può vantare 60 anni di attività nel settore, ci permette di ripercorrere con Nicoletta Santullo anche un po’ di storia. Ci racconta infatti: “Un tempo il Galateo era molto rigido. La scarpa doveva essere rigorosamente chiusa, il tacco non alto e il materiale con cui era realizzata doveva essere nello stesso tessuto dell’abito. Oggi a farla da padrona è la moda, che ha da tempo scavalcato le regole del Galateo”.

Concludiamo con una domanda fondamentale: in base all’abito lungo o corto, cambia la scarpa da abbinare? Ci risponde Nicoletta: “Sul lungo si tende ad andare sempre sul classico, per cui si punta su una décolletée dalle linee morbide o una spuntata (in inglese detta ‘peep toe’). Nel corto si preferisce osare con i cosiddetti sandali-gioiello, che anno dopo anno stanno diventando sempre più ricchi di strass e perle. Però, care future spose, ricordate sempre una regola fondamentale: anche se il vostro abito sarà lungo la scarpa non sparirà mai del tutto, ma in base ai momenti e ai movimenti uscirà dal vestito, diventando protagonista. Per cui non fate una scelta frettolosa o di ripiego, trattate la scarpa con tutta l’importanza che merita di avere in questo giorno speciale”.

Pesce Maria José by SC Atelier Spose – via del Collegio, 32 – Carcare – www.atelierpesce.com