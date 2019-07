Allerta arancione per temporali: le chiusure sul territorio comunale di Savona

Tutte le chiusure e divieti del Comune di Savona a seguito dell'allerta arancione per temporali dalle ore 18:00 del 27 luglio alle ore 13:59 del 28 luglio, ivi comprese eventuali manifestazioni che abbiano inizio anche dopo le ore 13:59 e comunque sino alle ore 14:59 del 28 luglio.

Si legge sull'ordinanza firmata dal sindaco Ilaria Caprioglio:

sospensione di ogni manifestazione straordinaria a carattere commerciale, sportiva o del tempo libero, svolgentesi in area pubblica, previste nel territorio comunale di Savona;

sospensione dell' eventuale attività didattica di tutte le scuole ed istituti scolastici, sia pubblici che privati, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, la scuola edile e il campus universitario, nonché i campi solari comunali e privati, se attivi, ubicati sul territorio comunale di Savona;

chiusura del Cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l'eventuale accoglimento delle salme, nel rispetto di quanto indicato in narrativa;

chiusura dei plessi comunali ubicati in zona esondabile quali: Asilo Nido C.so Mazzini “Piramidi” e Asilo di Via Crispi “Aquilone”– anche sede di associazioni;

l'interdizione dei complessi sportivi pubblici e privati, quali: piscine, palestre e campi sportivi localizzati nel territorio comunale;

l'attivazione delle squadre di protezione civile convenzionate con il Comune;

il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali;

il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi;

la parziale chiusura del posteggio di Piazza del Popolo come in premessa e la chiusura totale di quello ubicato in Via Piave.