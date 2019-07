Arriva la pioggia: rovesci anche forti nel settore centrale della Regione

Mentre i tecnici (previsori e idrologi) del Centro Meteo Arpal - si legge in una nota -stanno valutando la situazione in atto e le ultime uscite modellistiche per oggi e domani, rovesci temporaleschi anche forti interessano in particolare il settore centrale della Regione ma anche il Levante.

Cumulate orarie di 43.8 millimetri a Fiorino, 42 a Mele (20.8 millimetri in 15 minuti, 8.2 in 5 minuti), 28 a Urbe Vara Superiore. Notevole l'attività elettrica anche nelle strutture che le immagini radar mostrano in mare in particolare nel Centro Levante. Nell'immagini la mappa delle fulminazioni e lo scatto radar delle 10.10.