Cairo, incidente lungo la statale 29: il conducente del camion guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

I carabinieri del Nucleo Operativo - Aliquota Radiomobile, al termina di una prima fase di accertamenti hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona G. C. A. 48enne di Nizza Monferrato (AT) conducente del camion che nel pomeriggio del 23 luglio ha provocato un grave incidente sulla SS 29 tra il Km. 126+500 ed il Km 127+900 a Cairo Montenotte, ritenuto responsabile dei reati di guida sotto l’effetto di stupefacenti e lesioni stradali gravi.

Il provvedimento è scaturito all’esito dei primi accertamenti dai quali è emerso che l’uomo si era messo alla guida dell’autoarticolato dopo avere assunto cocaina, cannabinoidi e benzodiazepine, un cocktail che gli ha procurato un malore con conseguente perdita di controllo del veicolo che, dalla ricostruzione effettuata, per lunghi tratti ha proseguito la sua corsa in contromano in direzione di Cairo Montenotte, andando a collidere con tre autovetture e finendo la sua corsa poco dopo l’innesto con la corso XXV aprile.

Nel sinistro sono state coinvolte una Mercedes 212 all’interno della quale vi erano due cittadini svedesi che nell’impatto hanno subito traumi vari ed una prognosi di 10 e 5 giorni, una Renault Clio con a bordo una persona di Plodio che ha subito un trauma cranico, l’infrazione di una costa e ustioni alle braccia con una prognosi di 25 giorni e una Ford Mondeo condotta da una persona di Giusvalla che ha subito la frattura dello sterno con una prognosi di 30 giorni.

Il conducente del camion, che solo per fortuna non ha provocato la morte di qualcuno, aveva già avuto precedenti analoghi ed ora rischia pesanti sanzioni sia amministrative che penali oltre che la revoca della patente.