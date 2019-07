Trasportato in carcere a Marassi il 53enne savonese accusato di maltrattamenti alla compagna

Il Pubblico Ministero Milocco ha decretato l'arresto per l'uomo, classe 1966, che ieri a Savona è stato arrestato per maltrattamenti alla compagna (leggi QUI).

Una triste storia che andava avanti ormai da circa un anno, cioè da quando è iniziata la convivenza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio ieri, 26 luglio, quando l'aggressore ha minacciato la compagna di darle fuoco.

Prima di quel momento, un anno veramente difficile per la donna: all'inizio le urla, quando il soggetto rientrava a casa ogni volta, sistematicamente, ubriaco. Poi sono iniziati gli insulti pesanti, per minare l'autostima e la stabilità psicologica della convivente. Infine un crescendo di minacce.

Ad aprile 2019 nel corso di un litigio lui l'aveva aggredita, impedendole di respirare e causandole lividi sulla schiena. Lei aveva quindi chiesto di interrompere relazione e lasciare l'appartamento.

Ma poco dopo lui aveva avuto un grave incidente che lo aveva bloccato a letto e allora lei, impietosita, si era offerta di ospitarlo "come amico", senza legame sentimentale. Una fase di "tira e molla" in cui lui, dopo essere tornato da lei, aveva trovato un tetto sulla testa in una cantina di via Milano. Il 18 luglio, dopo l'ennesimo litigio, lei lo aveva seguito in cantina e lui l'aveva minacciata di ucciderla con un coltello.

Ieri, l'epilogo: l'uomo si è presentato nell'appartamento di lei dichiarando che aveva unilateralmente deciso di tornare a casa. Dapprima si è attaccato al citofono, poi è riuscito a salire al piano e ha iniziato a sferrare colpi alla porta, pronunciando la fatidica minaccia di voler dare fuoco alla donna.

Quando lei ha chiamato la polizia, lui si era già dileguato. Ma non è stato affatto difficile rintracciarlo. Infatti, mentre lei sporgeva denuncia, lui l'ha richiamata, pronunciando ancora svariate minacce tra cui quella di ustionarla. La telefonata è stata intercettata e registrata e l'uomo è stato fermato poco dopo.

Il criminale in questione ha un profilo di notevole pericolosità, nel febbraio scorso sempre a Savona aveva già cercato di uccidere una persona con una bottigliata, dopo una lite protrattasi tra corso Mazzini e vico dell'Ammazzatoio.