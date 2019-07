Albissola, incontro con il giornalista Salvo Sottile e presentazione del libro “Notte fonda. Il romanzo di 'Prima dell'alba'"

Domenica 28 luglio alle ore 21.15 in piazza della Concordia ad Albissola Marina, incontro con il giornalista Salvo Sottile e presentazione del libro “Notte fonda. Il romanzo di «Prima dell'alba»” (Rai Libri). Modera Renata Barberis

Nell’ambito del Festival Parole ubikate in mare, organizzato dalla Libreria Ubik e dal Comune di Albissola Marina. In caso di pioggia incontri al coperto al Museo MUDA adiacente

Le vite che respirano nella notte non sono solo quelle legate a violenze e affari sporchi. Sono anche quelle di personaggi salvifici inattesi, con le loro voci calde e rassicuranti che portano speranza. Tutte le storie nascoste nel labirinto oscuro della notte, nel tessuto urbano dei destini incrociati, diventano ora protagoniste del nuovo romanzo di Salvo Sottile, così come lo sono state - e continuano a esserlo - nella sua trasmissione "Prima dell'alba" su Rai 3. Una narrazione corale dal ritmo serrato: dai difficili tentativi di integrazione al lavoro in un centro antiviolenza, dai corridoi dei magazzini di Amazon alla ormai storica serata dance romana "Muccassassina", alle sale bingo aperte h24. Un "viaggio al termine della notte", uno scenario fatto di eccessi, freddo, attese, spostamenti e appostamenti, caffè, stanchezza, delusioni. In attesa dell’alba.

Salvo Sottile inizia a lavorare giovanissimo al giornale La Sicilia. Dopo un periodo di formazione negli Stati Uniti collabora con Canale 5 quindi con le riviste "Epoca" "Il Tempo" e "Panorama". Nel 2001 viene chiamato da Mentana per il Tg5 come inviato. Nel 2003 lascia per due anni Mediaset per collaborare con Sky quindi rientrato conduce il Tg5 del mattino e quindi quello delle 13. Ora conduce la trasmissione "Prima dell'alba" su Rai 3.