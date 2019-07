Altare, annullati gli eventi nella fascia oraria interessata dall'allerta meteo

A seguito per l'allerta meteo, il Comune di Altare comunica: "E' stata emanata per il nostro settore (D) allerta meteo ARANCIONE per piogge diffuse e temporali dalle ore 18 di oggi 27 luglio alle ore 13 di domani (salvo variazioni). Di conseguenza le manifestazioni e gli eventi previsti nella fascia oraria interessata dall'emergenza sono annullati".

"Si raccomanda la massima prudenza evitando di soffermarsi in sottopassi o locali sotterranei - conclude - Il Comune attiverà come di consuetudine il COC dove far pervenire eventuali segnalazioni di criticità".