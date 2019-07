Ceriale, mostra del ceramista siciliano Mario Perspicace (FOTO)

Dalla Sicilia a Ceriale: una eccezionale mostra di ceramiche di un eccezionale artista siciliano, Mario Perspicace, classe 1933, in bella vista nell'Oratorio di Santa Caterina, accanto alla chiesa parrocchiale dei Santi Giovanni Battista e Eugenio, a fianco anche del Palazzo Comunale, da ieri 26 luglio sino a domenica 28 luglio. Mario Perspicace non era fisicamente presente per motivi di età, ma era rappresentato dal figlio Walter.

La scoperta di questo artista per riuscire ad invitarlo a Ceriale è stata effettuata dalla consigliera comunale Rosanna Gelmini che, con l'aiuto del sindaco Luigi Romano e del vice Luigi Giordano è riuscita a contattare il valente ceramista che di rado si concede a mostre. Questa è l'unica fatta al Nord Italia.

Mario Perspicace. Siciliano di origine - risiede a Taurasi, paese di adozione, dove vive la sua vita da oltre un ventennio. Qui, sempre legato alla sua arte, tra il verde della campagna rigogliosa, in mezzo a gente affettuosa e cordiale, è riuscito a dare un impulso più incisivo alla sua attività artistica. Docente di Disegno e Storia dell'Arte, ha portato nelle diverse scuole, dove ha esercitato,una ventata di amore per la scultura e le ceramiche artistiche, coinvolgendo dappertutto allievi e colleghi.

Lavorando nel campo della ceramica d'arte, ha prodotto opere collocate in vari edifici pubblici e privati. Suoi lavori di scultura sono presenti a Pompei nella mostra permanente dei presepi; presso il Museo provinciale di Avellino, presso la Sala Consiliaredel Comune di Taurasi in varie mostre private.Ha partecipato a varie manifestazioni artistiche, tra le quali si ricorda: La II Biennale d'Arte Regionale Siciliana del 1978, ottenendo lusinghieri apprezzamenti dall'indimenticabile e luminare prof. Maganuco, allora docente di Storia dell'Artepresso l'Università degli Studi di Palermo.

Nel 1995, presso la Pro Loco di Caltagirone (Catania) "Il Lucernario", ha tenuto una personale di scultura, ricevendo ampio riconoscimento.Nel 1992 ha realizzato una personale di scultura presso il prestigioso circolo della Stamp adi Avellino, riscuotendo successo e un brillante riconoscimento al suo lavoro. Oggi continua a lavorare con l’autorevolezza di un faro per tutti i neofiti amanti dell’arte, che gli si rivolgono per suggerimenti e per confronti. Lo scultore, intanto,raccogliendo il meglio della sua maturità, continua a dare vita a lavori pregevoli, che si aggiungono alla lunga serie della sua produzione.