Concerto di Teresa De Sio: record di presenze al Varigotti Festival

Oltre mille persone hanno affollato la serata finale del Varigotti Festival, conclusasi con l'atteso concerto di Teresa De Sio. L'artista napoletana si è esibita in un trascinate spettacolo di oltre un'ora, accompagnata da una band di cinque musicisti di spessore internazionale, entusiasmando il numerosissimo pubblico.

L'evento straordinario è una delle date del tour "Puro Desiderio" che vedrà la cantautrice protagonista in tutta la penisola. Al termine del concerto è stato assegnato il "Premio Nazionale per la Canzone d'Autore Emergente", vinto quest'anno dalla cantautrice Erica Salvetti di Massa Carrara.

Secondo classificato Stona di Alessandria e al terzo posto Enrico Zambelli di Genova. Premio Riccardo Mannerini per il miglior testo a Luciano Nardozza di Lodi.La giuria era composta da Ferdinando Molteni, Massimo Schiavon, Mauro Ermanno Giovanardi, Marco Mori e Danila Satragno.

"L'edizione di quest'anno, la nona, è stata quella dei record, sia per il numero degli iscritti, sia per l'enorme successo di pubblico di entrambe le serate e, soprattutto, per l'elevata qualità delle proposte in gara. Il concerto di Teresa De Sio è stata la manifestazione musicale più partecipata nella storia di Varigotti e sicuramente uno degli eventi più prestigiosi di questi ultimi anni. Con la prossima edizione festeggeremo i dieci anni del festival e lavoreremo da subito per proporre un evento altrettanto eccezionale" spiegano gli organizzatori.