Erli, rinviata al 4 agosto la Paleovalneva 2019

Rinviata a domenica 4 agosto la Paleovalneva 2019. Spiegano gli organizzatori: "Purtroppo i recenti bollettini meteo ci obbligano al rinvio della manifestazione che, come noto, conosce il suo fulcro nella visita all'Arma Veirana attraverso la Via del Sale. Il percorso, pur messo in sicurezza dai volontari della Pro Loco Val di Neva Erli può presentare, in caso di pioggia, alcune criticità che si vogliono evitare".

Per questa ragione il Comitato Direttivo Pro Loco assieme agli altri organizzatori ha deliberato il rinvio della manifestazione al prossimo 4 Agosto con stesso programma.