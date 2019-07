Riccardo Pampararo ci guida attraverso i "Labirinti Sonori" di Calice Ligure

La Casa-Museo del Console di Calice Ligure continua ad affermarsi sempre di più, anno dopo anno, come “contenitore” di eventi vivo e pulsante. Si snoderà infatti tra la fine di luglio e l’inizio di agosto la rassegna musicale “Labirinti Sonori”.

Ad aprile il calendario sarà il 30 luglio il virtuoso della chitarra Claudio Bellato, con il suo “Acoustic Solo Concert”; il 2 agosto salirà sul palco Paola Arras, pianista, Docente di pianoforte dell’Associazione Musicale Scuola Pianistica Ateneum, per un recital di solo piano; il 6 agosto il chitarrista Federico Briasco renderà omaggio a Pino Briasco; a concludere, il 9 agosto, il Carlo Aonzo Trio con “Mandolitaly”, una carrellata tra le più belle canzoni italiane per mandolino.

Dopo questi quattro appuntamenti nel Giardino della Casa del Console sarà la volta di un “extra”: il 10 agosto un concerto itinerante del duo formato da Riccardo Pampararo (chitarra) e Marco Bortoletti (flauto), alla scoperta dei monumenti e dei luoghi caratteristici calicesi, che culminerà in una radura per festeggiare degnamente la Notte di San Lorenzo con un “concerto sotto le stelle”.

Doveroso ricordare che la grafica dei manifesti è stata curata da un altro importante artista calicese, Nico Scarabicchi, curatore di molti appuntamenti culturali alla Casa del Console.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il curatore della rassegna, il chitarrista calicese Riccardo Pampararo, mentre è impegnato in una tournèe che, dopo averlo portato tra i luoghi più belli sulle rive del lago d’Orta, lo vede adesso esibirsi in Sardegna.

Commenta Pampararo: “Questo calendario musicale si intitola Labirinti Sonori in quanto coincide con una splendida mostra, dal titolo Labirinti, dedicata alla figura di John Forrester, grande architetto e pittore calicese di origine neozelandese. L’appuntamento con l’Estate Musicale è giunto già alla sua terza edizione e gli altri anni è stato premiato da un buon successo di pubblico.

Abbiamo voluto allestire un calendario improntato su Savona. Di esso doveva far parte anche l’amico Riccardo Zegna, un pianista di fama mondiale, impossibilitato da gravi problemi di salute. A Riccardo tutto il nostro affetto, la nostra vicinanza e un augurio di pronta ripresa. Sarà un calendario estremamente vario, dal pianoforte classico di Paola Arras al mandolino di Carlo Aonzo, con un doveroso omaggio a Pino Briasco, maestro e capostipite di tutta la scuola chitarristica savonese e con le sorprese di Claudio Bellato, che ha già annunciato che porterà con sé diverse chitarre per esplorare sonorità varie e inaspettate”.

Esprime soddisfazione Alessandro Comi, sindaco di Calice Ligure: “La nostra stagione musicale si rivela una gradita conferma. Ringrazio il vicesindaco Riccardo Pampararo per l’impegno che pone nell’organizzazione di questo evento di grande qualità, ringrazio l’Associazione Città della Musica e ringrazio i Zueni de Corxi che ci hanno messo a disposizione ben due palchi, questo per l’Estate Musicale e quello in piazza della Chiesa per la rassegna teatrale. Siamo lieti di offrire un’estate ricca di teatro e musica e invitiamo tutto il pubblico a partecipare numeroso”.