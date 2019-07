Un sabato ricco di eventi in Provincia di Savona

ANDORA: la seconda serata di “Note tra gli Ulivi”: musica di qualità e gastronomia tradizionale. La serata è dedicata alla sofisticata musica di Nina Skjerpen e Simone Medagliani. La serata è ad ingresso libero, con apertura dell’area ristoro dalle 19 e concerto alle 21.00.

Le Vele Alassio presenta Love Boat Questo sabato Le Vele Alassio presenta il quarto di sei appuntamenti con i parties a tema della stagione estiva 2019! Immergiti nel magico scenario marinaresco del "Love Boat", sicuramente la festa più rappresentativa del mondo de Le Vele Alassio! L'ingresso è in riduzione per i possessori della Resident Card entro le ore 00:30. Arrivate presto, fate festa insieme a noi e aspettiamo l'alba insieme.

CAIRO MONTENOTTE: causa allerta meteo per possibili temporali, il programma del "Premio Panseri alla Canzone d'Autore", in programma sabato 27 luglio, si terrà interamente presso il Teatro "Osvaldo Chebello" di Cairo Montenotte. Lo comunicano in una nota gli organizzatori dell'evento: "Venite in tempo utile per una poltrona. 350 posti a sedere disponibili. Alle 16.00 i primi ascolti live. Alle 17.30 Salotto musicale con grandi ospiti. Alle 20.45 La grande serata di finale e Giorgio Conte in concerto. Se amate la buona musica d'autore non prendete impegni. Ingresso libero. Info 347 8758362".

CERIALE: in piazza della Vittoria, torna l’Estemporanea di Pittura “Onda d’Arte” organizzata dalla Pro Loco. Il lungomare e il centro storico della cittadina si riempiranno di pittori che ritrarranno angoli e scorci particolarmente suggestivi con ogni tecnica pittorica.

FINALBORGO: Fiera del Disco di Ernyaldisko in piazza Garibaldi, dalle 18:00 alle 24:00 ad ingresso gratuito.

MALLARE: torna "Una Barca nel bosco". L'evento è organizzato dalla società Calcio Mallare. Apertura stand gastronomici alle ore 19.00. Musica dal vivo con i "Never Too Late".

QUILIANO: festa della della CRI presso la sede di via Bertolotto. L'evento è giunto alla tredicesima edizione. Dalle ore 19.00 apertura stand gastronomici. La Festa sarà rallegrata da musica e intrattenimento. A partire dalle ore 21 ci sarà Roby Dj.

PLODIO: 50° edizione della Festa dell'Agricoltore. Specialità pesce-gamberoni. Pista da ballo 1: Animal House in concerto. A seguire discoteca con il mitico DJ Pilù. Pista da ballo 2: serata danzante con i Scacciapensieri. Apertura stand gastronomici dalle ore 19.

STELLA: ritorna in frazione San Martino “Il Bosco e le Lanterne”, 17 anni dopo dall’ultima edizione. Anni quindi di attesa e di speranze: per un evento, entrato nella storia di Stella, amato e apprezzato da tutti i cittadini. “L’obiettivo è restituire ai tanti appassionati la magica atmosfera, fatta di luci tenui e ombre suggestive, che ha reso celebre la manifestazione. Come da tradizione, l’escursione nel bosco sarà punteggiata di stand enogastronomici, ma non solo: si potrà infatti assistere a rappresentazioni teatrali e performance artistiche diffuse lungo il percorso, per esaltare ancora di più lo splendore, unico nel suo genere, di un luogo che incanta gli occhi e riempie i cuori. Il nuovo “Bosco e le Lanterne” non sarà una sagra propriamente intesa, bensì una passeggiata emozionale, un’atmosfera da vivere e condividere” spiegano dall’amministrazione comunale.

TOVO SAN GIACOMO: la comunità di Bardino Nuovo è pronta a rivivere gli anni d'oro della pallapugno, disciplina che vide i portacolori locali conquistare ben tre titoli nazionali tra il 1976 e il 1982 (uno categoria amatori e due di Serie B). Alle ore 18, è infatti in programma un tuffo nel glorioso passato legato ad uno sport di antica tradizione che ha saputo condurre un piccolo paese della Val Maremola fino alla ribalta nazionale. L'appuntamento è fissato in piazza Canonico Folco, sede della presentazione del libro "300 anime e un pallone - storia della pallapugno a Bardino Nuovo": per l'occasione verrà anche inaugurata una mostra fotografica dal titolo "Momenti di vita a Bardino Nuovo". A seguire l'apericena organizzata dall'Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola e dal ristorante "Ferrin" di Finale Ligure (località Manie), il tutto accompagnato dall'intrattenimento musicale a cura de "I tre gotti". L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Tovo San Giacomo e nel corso della serata sarà possibile contribuire ad una raccolta fondi destinata all'associazione "De Vincenzi" a favore dell’Oncologia del Santa Corona di Pietra Ligure.

VADO LIGURE: a San Genesio la Sagra dello Gnocco. Apertura stand gastronomici con posti al coperto a partire dalle ore 19. Dalle ore 21 musica dal vivo e serate danzanti. Ingresso gratuito.

Sempre a Vado Ligure nella frazione di Segno, "Sagra del Bagnun e Totani Fritti" presso la S.M.S. Fratellanza Segnese. Dalle ore 19 apertura degli stand gastronomici. Bagnun preparato con acciughe fresche, secondo la ricetta tradizionale. Totani fritti, carne alla brace e specialità locali. Vino Nostralino Piemontese e Veneto. Disponibili posti anche al coperto.