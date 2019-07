Infrastrutture nel savonese, Ardenti: "Forte impegno della Lega affinché vengano completate opere sul territorio"

"Stamane ho partecipato, insieme al governatore Giovanni Toti, all’incontro con i sindaci del Savonese che si è tenuto nella sede della nostra Provincia, dove si è parlato, tra le altre cose, dei danni dell'ondata di maltempo dell’ottobre scorso e del Fondo strategico per le infrastrutture" commenta in una nota Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini.

"Un incontro importante perchè si è aperto un serio confronto con gli amministratori del territorio, in particolare sui 300 milioni di euro del decreto di Protezione civile varato dal Governo. Come Lega, grazie all’impegno del nostro responsabile nazionale per le Infrastrutture Edoardo Rixi, stiamo lavorando proficuamente e c’è un dialogo costante con Anas e Rfi affinchè vengano completate le opere sul territorio e quindi per definire gli investimenti dei prossimi anni, tra cui quelli per i raddoppi dell’Aurelia e per la galleria Finale Ligure-Andora".

"Inoltre, ricordo che l’onorevole Rixi ha anche aperto un'interlocuzione con l'ambasciatore francese sulla strategicita' transfrontaliera dell'opera, che anche la commissaria europea alle Infrastrutture Violeta Bulc ha riconosciuto tra quelle di rilevanza internazionale" conclude Ardenti.