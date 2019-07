La lista Per Finale: "Si continuano a togliere spazi per i bambini e in cambio si aggiungono divieti"

Non si placano le polemiche divampate attorno ai nuovi cartelli di divieto a Finalborgo. A prendere la parola è Carolina Saccone, commerciante del Borgo che rappresentava il suo rione in seno alla lista Per Finale nella scorsa tornata elettorale: “Già, dal modo dimesso in cui la cosa è stata presentata pensavo che i cartelli fossero un’iniziativa privata, messi così provvisoriamente, legati ai pali e plastificati.

Detto questo, non mi sembra affatto di avere mai visto in giro per il Borgo incredibili numeri di pattinaggio acrobatico e skate acrobatico, o gente che con i pattini si arrampica fin sui muri, abbiamo solo bambini tra i sei e gli otto anni, perché già i più grandi si defilano e vanno a cercare divertimento altrove.

Mancano totalmente gli spazi: è stato tolto il parco giochi subito fuori dalle mura; per inciso è stato detto che era inagibile, tuttavia si continua a costringere la Protezione Civile a operare in strutture fatiscenti; e comunque il parco giochi non è mai stato ripristinato.

Il campo sportivo vicino al liceo Issel è adibito a parcheggio, tra l’altro è tenuto in modo indecente, sporco, impraticabile e in condizioni pietose.

È stata rifatta completamente Porta Testa ma senza un parco giochi. Dal bar Centrale non ho mai visto nessuno giocare a pallone, c’è una convivenza civile e tranquilla tra tutti. Non dimentichiamoci che, da che mondo è mondo, i bambini hanno bisogno e hanno diritto di giocare. Continuiamo così, continuiamo a sostituire gli spazi con i divieti, poi però mi raccomando, lamentiamoci che i nostri figli vivono attaccati ai videogiochi.

Noi, come gruppo Per Finale, chiediamo che si ripristinino le aree di gioco. In un momento come questo di crisi assoluta questi cartelli non giovano certo all’immagine del paese. Ci si sta dimenticando che Finale è sempre stata una località turistica a misura di famiglia, ma continuando in questo modo per le famiglie non resterà proprio nulla”.

Alle parole di Carolina Saccone si affiancano quelle di Andrea Totino, giovane psicologo sempre facente parte della lista Per Finale, che esamina il quadro dal punto di vista della psicologia infantile: “Tutti noi di Per Finale ci sentiamo particolarmente sorpresi. Subito, quando ho visto quei cartelli, ho pensato a me quando ero piccolino. Avevo la fortuna, abitando a Finalpia, di poter fruire del campetto di Don Carlo, nel quale si potevano praticare molteplici sport diversi. Mi piacerebbe che alle giovani generazioni fosse data la stessa possibilità. È fondamentale dare ai bambini dei luoghi aggregativi di divertimento e convivialità. Sono già apparsi su Facebook i cartelli con scritto per ripicca ‘Allora ci droghiamo’. Stiamo andando incontro all’ennesima figuraccia social di portata nazionale, come quando l’Italia intera ci aveva riso dietro per il cartello di divieto sul gioco del pallone nel quale si leggeva che erano consentiti solo i passaggi rasoterra”.