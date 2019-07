Mareggiata di ottobre, il punto in Provincia, Toti e Giampedrone: "200 milioni di euro in arrivo, patto di sinergia con i sindaci per spenderli al meglio"

Un punto della situazione sui prossimi stanziamenti per il 2020 e 2021 per i danni del maltempo dello scorso fine ottobre.

Questi i temi che sono stati trattati nella sala consiglio della Provincia di Savona grazie ai dettagli forniti dal presidente della Regione Giovanni Toti, gli assessori all’Urbanistica e Demanio Marco Scajola e alla Protezione civile e Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, ed esposto ai 69 amministratori provinciali.

"Bisogna ricominciare, saranno presenti il prossimo anno due tranche superiori ai 100 milioni di euro, gli stabilimenti vengono risarciti dopo 6-7 mesi ed è una cosa che non è mai accaduta. Abbiamo bisogno di mettere già la testa a tutto quello che è programmabile per il 2020, per avere a settembre/ottobre una spesa per tutta la Liguria" dice il Governatore Toti.

"Credo che si debbano usare le risorse per mitigare i problemi dei sindaci dell'entroterra, firmeremo un protocollo a settembre probabilmente a Cairo".

"Abbiamo distribuito circa 250 milioni per l'emergenza, credo che sia un primo passo significativo di un pacchetto importante di altri 200 milioni distribuiti tra il 2020 e 2021 - spiega l'assessore regionale alla protezione civile Giampedrone - Abbiamo coperto il 100% delle risorse richieste e oggi ci concentriamo a come arrivare alla rendicontazione del 2019 per avere una lista di interventi sulle opere pubbliche. Dobbiamo fare un patto di sinergia tutti insieme per spenderli al meglio e renderli subito cantierabili".

"I 400mila euro sono indirizzati a tutti coloro i quali hanno richiesto interventi alla protezione civile. Questi hanno una valutazione a scadenza di bando dai nostri uffici in modo da poter intercettare i fondi del 2020 o 2021. I 100 milioni abbiamo la possibilità sul tema resilienza di poter allargare le maglie degli interventi, l'unico aggancio che possiamo tenere con tutti i comuni che hanno avuto ad ottobre e novembre una somma urgenza è con un aggravamento dello stato di intervento o con una nuova segnalazione" continua Giampedrone.

"Bisogna capire come utilizzare i soldi per proteggere le nostre, con le dighe, le protezioni dei porti e dei centri abitati, se non proteggiamo le nostre coste i ripascimenti sono inutili" precisa Toti.