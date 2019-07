Ospedale di Cairo, il Meetup Valbormida in Movimento rilancia per lo status di 'area disagiata'"

"L’assessore Viale può venire a Cairo anche tutti i giorni ma la situazione in cui versa l’ospedale, se così lo si può ancora definire, è sotto gli occhi di tutti" commenta in una nota il Meetup Valbormida in Movimento.

"In quasi cinque anni, dopo le apparizioni di Vaccarezza, sue e altri soggetti che a vario titolo si sono spesi in futili parole che hanno estasiato i loro compagni di partito e sostenitori, nulla è cambiato in senso positivo rispetto alla precedente gestione altrettanto disastrosa della giunta Burlando".

"Attendiamo da tempo una manifestazione di buon senso da parte di tutti con la consapevolezza che la loro ricetta ha prodotto finora pessimi risultati. L’ospedale di Cairo sarà tale solo con lo status di “area disagiata”. Che votino la seconda mozione di Melis oppure una analoga con il nome di Vaccarezza - concludono dal Meetup Valbormida - Ci va bene lo stesso, basta che lo facciano senza più prendere in giro la gente".