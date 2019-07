Borghetto, una sfilata canina per il canile comunale di Albenga

Si tiene questa sera a Borghetto Santo Spirito una sfilata di cani dedicata agli ospiti del canile comunale di Albenga. Ma anche al gruppo di volontari della Protezione Animali albenganese che, ogni giorno, si prendono cura di loro, accudendoli, curandoli, portandoli a spasso e senza mai far loro mancare quell'affetto che la nuova famiglia che li adotterà potrà garantirgli definitivamente.

Alle ore 21 in piazza Pelagos. Ricchi premi per tutte le categorie. Iscrizioni in loco dalle ore 18 alle 21 al costo di 8 euro. Ricavato sarà devoluto ad Enpa, fiduciario locale di Albenga -Ospiti del canile di Albenga.

Alla serata prederanno parte: Liliana Ferrari Bruno del Gruppo Cinofilo monzese Corona Ferrea con esibizione di Dog Dance; l'associazione "Dei Dell'Acqua Onlus" centro riconosciuto ENCI specializzato in pet therapy e addestramento di cani da salvataggio nautico.