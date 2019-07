Una gonna su misura per ogni tipo di donna: istruzioni per l'uso

La gonna da sempre rappresenta per il periodo estivo il capo per eccellenza, capace di donare a una donna leggerezza, freschezza e vivacità. A seconda della variante scelta, corta, midi o lunga, andiamo alla scoperta di quanti modelli di gonna esistano e quale scegliere in base alla silhouette e agli abbinamenti! Partendo dal presupposto che le collezioni di questa estate si adattino a ogni vostro mood, questa estate potrete spaziare tra texture più eleganti o casual, spacchi e fantasie, lunghezze diverse e magari seguendo le tendenze dello street style troverete degli abbinamenti che finora non avevate considerato. Gli abbinamenti sono infiniti e si adattano non solo alle vostre esigenze del momento ma anche al tipo di gonna che avete già nell'armadio. La gonna è il capo che più si adatta ad osare con look innovativi e briosi. Per valorizzare al meglio le forme e definirle, affidiamoci ai consigli della fashion e beauty blogger Federica Ferraro.

“Se vi riconoscete nella donna con fisico a pera la gonna plissettata o a pieghe, è quella che fa per voi. Forse non lo sapete, ma la gonna plissettata è stata definita il il passepartout della moda dell'Estate 2019. Che sia corta, midi o lunga, la potete indossare con un top di pizzo, con una t-shirt, con la giacca, con un blazer e perfino con giubbotto di jeans. Per un look da sera esclusivo, una maxi gonna plissettata nera e camicia di seta bianca con ampio scollo”.

Per una donna, scegliere il modello giusto di gonna e abbinarlo a un capo specifico è importante per delineare le proprie curve e amarle, mettendole in mostra con le gonne perfette per la sua tipologia di fisico.

“Se invece avete un fisico curvy, la moda quest’anno propone moltissime soluzioni super cool per per far risaltare questo tipo di linea. La donna curvy, di solito presenta un fisico a mela e il modello più adatto è la gonna midi sotto il ginocchio. Si tratta di un vero e proprio must-have tornato di moda e da sempre sinonimo di grande freschezza. Gli abbinamenti più idonei con questo capo prevedono una gonna midi ampia in cotone bianco e magari con tasche laterali, sormontata da una camicia larga a fiori o comunque colorata. Per una versione full-summer una gonna midi ampia con stampa a pois con sfondo giallo , rosso o arancione e un camiciotto bianco con nodo. Per la sera una gonna asimmetrica effetto satin nera o comunque in tinta unita accompagnata da una t-shirt e una giacca o una bella camicia di seta con scollo”.

“Se invece, avete un fisico petit e l’altezza non è il vostro punto di forza, dovrete proporzionare la vostra immagine con una minigonna, anche di jeans. L'abbinamento è più semplice di quanto si possa pensare, infatti i look più fashion con questo tipo di gonna, sono camicie e top raffinati, t-shirt e giacchina e molto altro ancora”.

“Infine, se avete un fisico a clessidra, le gonne a tubino saranno perfette, in quanto renderanno la vostra figura affusolata e regaleranno un tocco di classe. Le gonne a tubino sono femminili, sofisticate e adatte anche ad altri tipi di fisico. L'abbinamento perfetto è con una camicia sblusata dai colori neutri e dècolleté e comunque di giorno sempre una camicetta fresca e proporzionata. Per la sera abbinare la gonna a camicie di seta o top senza maniche”

Che le scegliate lunghe, corte o midi l’importante è che valorizzino al meglio la vostra figura armonizzandola in maniera impeccabile.