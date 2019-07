Alassio, sancita una collaborazione tra l'Artender di Alessandro Scarpati e la nuova galleria ArtEmy di Emanuela Congedo (FOTO)

La ripresentazione di sabato 27 Luglio della mostra Emerson Fortunato/Rudy Mascheretti che pochi mesi fa debuttò presso la galleria Artender è stata l'occasione dell'inizio di collaborazione tra l'Artender di Alessandro Scarpati e la nuova galleria ArtEmy di Emanuela Congedo, un'artista e poeta torinese, dalle radici imperiesi, di Pieve di Teco.

ArtEmy si trova nel Budello di Alassio, tra piazza Partigiani e via Don Minzoni.

Quindi, questo inizio di collaborazione artistica non poteva accadere più felicemente con un'altra di altrettanta natura: il connubio tra l'arte fotografica di Emerson Fortunato con quella pittorica di Rudy Mascheretti intitolata "Il sogno di Adelasia". Adelasia, si sa, è la sposa di Aleramo, entrambi protagonisti della leggendaria storia d'amore. Da lei deriva il nome di Alassio, loro definitivo rifugio romantico.

Emerson Fortunato, fotografo, ha realizzato alcuni immagini che hanno come protagonista la principessa Adelasia (interpretata come modella da Nicole Naggi, Miss Acqua di Alassio 2018). Nelle sue immagini si vede Adelasia come uscisse da un sogno nel quale lei stessa si domanda: "Hanno dato il mio nome a una bellissima città? Voglio visitarne le sue bellezze..." E così la si vede fotografata artisticamente sulla spiaggia, vicino al Torrione e negli angoli più belli di Alassio, nonché nei momenti più suggestivi (albe, tramonti, ecc.) Queste belle fotografie vengono tramutate in quadri da un altro artista, Rudy Mascheretti: ed ecco il connubio originale che porta ad ammirare ed apprezzare sia l'arte fotografica che quella pittorica. La galleria ArtEmy era piena di visitatori che hanno potuto godere delle spiegazioni della critica d'arte Francesca Bogliolo.