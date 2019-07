Laigueglia: misure di controllo rigide per i bus low-cost (VIDEOintervista)

Come ogni estate si ripresenta, in tutta la Riviera Ligure, l’arrivo in massa dei bus low-cost. Il Comune di Laigueglia ha messo in atto un vero e proprio piano di gestione per evitare ogni tipo di disagi.

Commenta il sindaco Roberto Sasso Del Verme: “Siamo intervenuti innanzitutto per impedire le soste di questi mezzi sulla via Aurelia, al fine di limitare i disagi del traffico. Abbiamo inoltre introdotto controlli su tutti i varchi cittadini presieduti da Guardie Giurate, per impedire che su questi bus vengano trasportate tende, attrezzi che possano causare fiamme libere, enormi scorte di cibi deperibili e bevande”.

Conclude il sindaco: “Oggi a Laigueglia abbiamo una spiaggia fruibile da tutti anche a livello sanitario. Perché un fazzoletto di spiaggia affollato da migliaia di persone non è turismo e non è quello che vogliamo per i nostri residenti e i nostri bagnanti”.