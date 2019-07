Millesimo, grossa pozza d'acqua in via Mameli: tecnici al lavoro (FOTO)

Questa mattina, domenica 28 luglio, il sindaco di Millesimo Aldo Picalli e l'Ufficio Tecnico sono intervenuti questa mattina in via Mameli (zona campo sportivo, nei pressi dei locali Pro Loco) per tamponare la grossa pozza creata delle piogge di questa notte in vista della chiusura del luglio Millesimese.

"In ogni caso è prevista urgente la sistemazione definitiva della problematica da parte del privato attraverso canali di scolo verso il fiume" si legge sulla pagina Facebook della giunta Picalli.