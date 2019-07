Loano, ambulanza costretta allo slalom tra i dehors: "Possibile che il Comune non abbia un piano di emergenza?"

Può capitare che il sovraffollamento del turismo estivo, spina dorsale dell'economia locale, si trasformi in un ostacolo per le emergenze e per chi ha bisogno di assistenza. Non è una novità, infatti, che a volte le ambulanze trovino difficoltà a transitare in aree popolate e intasate. Questo è quanto accaduto ieri sera a Loano, nel racconto di due fratelli che hanno accompagnato il padre in ospedale e, al ritorno con la pubblica assistenza, ha dovuto fare i conti con lo "sbarramento" di sedie e tavolini.

"Nostro padre, di 91 anni, è caduto nella sua casa di Loano - riferiscono - Abbiamo trascorso il pomeriggio tra esami e code sino alle ore 22, quando gli hanno rilasciato il foglio di dimissioni per due microfratture al bacino. Quindi è stato caricato su un'ambulanza per essere riaccompagnato nel suo appartamento. Non pretendevo di arrivare sin sotto casa ma, vista la gravità delle sue condizioni, almeno nella piazza più vicina, cioè Piazza Palestro".

"L'ambulanza si è dovuta fermare ad un certo punto, perché più avanti non poteva passare per la presenza di tavoli e sedie - concludono - Possibile che il Comune di Loano non abbia un piano di emergenza per gestire correttamente il transito delle ambulanze? In una foto della piazza si può ben vedere dove si è dovuta fermare il mezzo di soccorso".