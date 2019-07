Maltempo, il savonese resta sotto la pioggia: le previsioni per le prossime ore

Pioggia, tuoni e lampi. Continua la fase di maltempo sull'intera Liguria. Questo l'ultimo aggiornamento diramato dal Centro Meteo Arpal : "Nelle ultime ore le precipitazioni si sono concentrate in particolare a Levante e soprattutto sullo spezzino con Levanto San Gottardo che ha registrato, in tre ore, una cumulata di 79.2 millimetri (picco di 64.2 millimetri tra le 2.45 e le 3.45, temporale molto forte). Sul settore centrale 26.6 millimetri a Genova Quezzi".

"La mappa delle fulminazioni mostra, comunque, come le precipitazioni temporalesche abbiano trovato sfogo principalmente in mare aperto".

"Attualmente ancora precipitazioni sullo spezzino e, più deboli, in generale dal savonese orientale verso est mentre non si registrano piogge su imperiese e savonese più occidentale. Da segnalare anche rinforzi locali dei venti con raffiche che hanno sfiorato i 70 km/h nell'interno dell'imperiese (Monte Maure)".

Queste le cumulate relative alla giornata di ieri: 82.2 mm Colle del Melogno; 78.8 mm Monte Settepani; 69.0 mm Montagna; 65.8 mm La Spezia - Fabiano; 63.6 mm Urbe - Vara Sup.; 63.0 mm Ranzo; 62.4 mm Mele e 62.0 mm Castelvecchio di Rocca Barbena.

L'allerta arancione resterà in vigore su tutte le zone fino alle 14 di domani, domenica 28 luglio . L’arancione è il grado più elevato di allertamento per i temporali, collegato alla loro limitata estensione areale: i fenomeni possono essere molto intensi e localizzati. L’arancione è il grado più elevato di allertamento per i temporali, collegato alla loro limitata estensione areale: i fenomeni possono essere molto intensi e localizzati.