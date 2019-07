Varazze, tentano la 'truffa del resto': in manette due romeni

Venerdì 26 luglio la polizia locale di Varazze ha proceduto all’arresto di due uomini di nazionalità romena per una truffa perpetrata ad un bar di Varazze.

Nella circostanza gli agenti, che avevano ricevuto una segnalazione da parte di un assessore del Comune di Varazze, sono intervenuti in abiti civili all’interno del locale mentre era già in corso il reato, accertando la circostanza e fermando sulla via pubblica le due persone che si stavano allontanando.

Gli operatori hanno potuto attestare che le due persone avevano consumato per 6,00 € e che, al momento di pagare, avevano esibito una banconota da 50,00 € distraendo in vari modi la titolare sino a porla in confusione, per poi ritirare la banconota quando questa si spostava e pretendere il resto di 44,00 euro. La circostanza è stata provata anche con una testimonianza e con il sistema di videosorveglianza interna del locale.

I due romeni M.G. e P.O., rispettivamente di 50 e 36 anni, sono stati posti in stato di arresto con l’accusa di truffa per il successivo processo per direttissima che si è tenuto sabato 27 luglio. Nel corso dell’udienza il giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di soggiorno nella Provincia di Savona e, vista la richiesta di rito abbreviato, l’udienza è stata rinviata a settembre.

Nel corso della mattinata del 26 luglio erano state tentate altre due truffe in Varazze, sempre con lo stesso sistema, una in una farmacia e una in un esercizio commerciale.