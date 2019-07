Il concerto "Delvon Lamarr Organ Trio", nell'ambito della rassegna Riviera Jazz & Blues Festival, sospeso per allerta arancione ieri sera, è rinviato a domani, lunedì 29 luglio alle ore 21,30 presso i Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo (in caso di maltempo si terrà in Auditorium).

L'ingresso è libero.