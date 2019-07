Sagre, musica e tanto altro: gli eventi della domenica in Provincia di Savona

ALBISOLA SUPERIORE: Sagra del Raviolo di Pesce in località Luceto. Apertura degli Stand Gastronomici dalle ore 19.

ALBENGA: il gruppo San Giorgio organizza la 45^Sagra du Michettin. Apertura stand gastronomici alle ore 19.

MALLARE: torna "Una Barca nel bosco". L'evento è organizzato dalla società Calcio Mallare. A mezzogiorno su prenotazione al 392 3861796. Alla sera apertura stand a partire dalle ore 19.

PLODIO: 50° edizione della Festa dell'Agricoltore. Presso la sede della pro loco: ore 10:00 Santa messa, ore 11:30 premiazioni per gli anziani over 65 residenti a Plodio, ore 12:30/13:00 Apertura stand gastronomico per tutti, ore 16:00 Finale torneo Beach volley, ore 19:00 apertura stand gastronomico. Specialità baccalà–asino–arrosticini. Pista da ballo 1: Discoband Studio54, a seguire discoteca con il mitico dj Pilù. Pista da ballo 2: serata danzante con "I Bamba".

QUILIANO: festa della della CRI presso la sede di via Bertolotto. L'evento è giunto alla tredicesima edizione. Dalle ore 19.00 apertura stand gastronomici. La Festa sarà rallegrata da musica e intrattenimento. A partire dalle ore 21 Mimmo dj. Ingresso gratuito.

SAVONA: alla ore 21.30, piazza Sisto IV sarà coinvolta per cantare e ballare le più belle canzoni italiane. La serata verrà presentata dallo showman Gianni Rossi. Ingresso Gratuito.

VADO LIGURE: a San Genesio la Sagra dello Gnocco. Apertura stand gastronomici con posti al coperto a partire dalle ore 19. Dalle ore 21 musica dal vivo e serate danzanti. Ingresso gratuito.

Sempre a Vado Ligure nella frazione di Segno, "Sagra del Bagnun e Totani Fritti" presso la S.M.S. Fratellanza Segnese. Dalle ore 19 apertura degli stand gastronomici. Bagnun preparato con acciughe fresche, secondo la ricetta tradizionale. Totani fritti, carne alla brace e specialità locali. Vino Nostralino Piemontese e Veneto. Disponibili posti anche al coperto.