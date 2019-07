Savona, presentata la nuova confettura extra di albicocca di Valleggia

Premiazione del concorso e presentazione della nuova confettura extra di albicocca di Valleggia. Da una magnifica collaborazione tra le cooperative l'Agricola di Valleggia e Le Riunite rappresentate rispettivamente da Carlo Traman e Giacomo Traverso, il presidio Slow Food rappresentato da Vincenzo Ricotta e Massimo Becco, la Proloco di Quiliano da Lorella Lanza, il comune di Quiliano rappresentato dal sindaco Nicola Isetta e l'assessore Cinzia Pennestri ed infine l'azienda Besio che opera sul territorio savonese dal lontano 1860, è nata la nuova confettura extra di albicocca di Valleggia.

La premiazione è avvenuta presso il negozio Besio di Piazza Mameli a Savona, un luogo storico per questa città, un luogo che rappresenta al meglio la storia del chinotto di Savona e dei prodotti tipici liguri. La casa di un'azienda che ha saputo dare ulteriore lustro a questo meraviglioso territorio e che è gestito da molti anni con passione e serietà dalla famiglia Servodio. Prima da Lina, che oggi non è più tra di noi, ed Antonio, e successivamente dai tre fratelli Vincenzo, Mara e Patrizia cha hanno contributo alla rinascita di questo prestigioso marchio savonese.

Commenta Andrea Rapetti: “Innanzitutto volevamo rivolgere subito dei ringraziamenti, partendo dagli organizzatori di questo concorso che ha avuto un successo pazzesco, ottenendo più di 50 partecipanti. Un rigraziamento speciale le due cooperative l'Agricola di Valleggia e Le Riunite rappresentate rispettivamente da Carlo Traman e Giacomo Traverso, il presidio Slow Food rappresentato da Vincenzo Ricotta e Massimo Becco, la Proloco di Quiliano da Lorella Lanza, il comune di Quiliano rappresentato dal sindaco Nicola Isetta e l'assessore Cinzia Pennestri ed infine l'azienda Besio che opera sul territorio savonese dal lontano 1860”.

Aggiunge Marco Rapetti: “Ci abbiamo lavorato tanto, con passione e impegno, per questo oggi possiamo dire di essere soddisfatti. È stato il lavoro di squadra che ha coinvolto tutta la filiera produttiva, dai coltivatori ai produttori, che ci ha permesso di arrivare a questo ottimo traguardo”.

Per la premiazione e contestualmente la presentazione della nuova confettura extra all'albicocca di Valleggia a marchio Besio, per la prima volta sul mercato in edizione limitata e numerata. Per tutti i partecipanti al concorso è stato consegnato l’attestato di partecipazione ed un pensiero gentilmente offerto della azienda Besio.

Premio speciale al coltivatore che ha messo a disposizione in modo gratuito le sue albicocche per il concorso Il Signor Marino Rosso che sarà premiato da Vincenzo Ricotta rappresentante di Slow Food.

Premio per la ricetta più originale premiata dal signor Giacomo Traverso della cooperativa le Riunite Cristina Bellagamba.

1° classificata Premia il noto chef stellato Giuseppe Ricchebuono vincitrice del concorso è Caterina Stanizzi.

2° classificata premia il Presidente cooperativa agricola di Valleggia Carlo Traman Rosangela Passeggi.

3° classificata premia Lorella Lanza rappresentante Proloco Valleggia Ileana Bazzano e Giuditta Guglieri.

La nuova confettura extra di Albicocca di Valleggia targata besio è stata realizzata con la ricetta fornita dalla vincitrice Caterina Stanizzi, infatti sulla confettura è riportata la scritta: “Con la ricetta di Nonna Caterina”.

Tre, sono i punti fondamentali della nuova confettura extra di Albicocche di Valleggia:

- Utilizzo esclusivo di Albicocche di Valleggia di prima scelta coltivate a Valleggia

- Senza utilizzo di conservanti ed edulcoranti

- Tutti a vasetti numerati dal numero 1 al 811 in modo da garantire la filiera e renderla edizione limitata ed esclusiva.

La nuovissima confettura extra di Albicocca di Valleggia in vendita da oggi in edizione limitata e numerata in esclusiva presso il Concept Bar & Store Besio in piazza Mameli a Savona.