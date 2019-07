Spotorno, concerto di chiusura della VII edizione di "Scienza Fantastica"

In piazza della Vittoria, sul lungomare di Spotorno, domenica 28 luglio a partire dalle 21,30 in occasione della serata di chiusura della VII edizione di Scienza Fantastica, si terrà uno spettacolo multimediale inedito incentrato sul racconto della “vera” storia di Major Tom, basato sulle musiche di David Bowie suonate dal vivo dalla band White Duke.

Non si tratta di un semplice tributo musicale al Sottile Duca Bianco, ma di un evento culturale con musica suonata e cantata dal vivo, proiezioni di immagini e video per uno spettacolo che ripercorre quasi cinquant’anni di cultura musicale rock. Lo spettacolo consiste in un percorso musicale che tocca le tappe fondamentali dei 47 anni di vita artistica di David Bowie. Dal suo primo successo del 1969 fino all’ultimo lavoro uscito solo due giorni prima della sua scomparsa nel 2016.

Questa VII edizione di Scienza Fantastica è stata ricca di appuntamenti – dalla scienza al teatro, dalla narrativa al cinema – e di grande partecipazione di pubblico e alla fine del concerto verrà rilasciato il tema della prossima edizione di Scienza Fantastica, una rassegna culturale che è diventata un importante fiore all’occhiello per Spotorno