Millesimo, approvato un regolamento per contrastare l'evasione dei tributi locali

"Con questo regolamento non saranno rilasciate nuove licenze ai contribuenti morosi per oltre 100 euro verso il comune. Per ottenere la licenza dovranno prima sanare la loro posizione. Invece, per le persone giuridiche che già posseggono licenze ma intendono ampliare, in caso di debiti tributari verso il comune, non sarà concesso loro l'ampliamento se non dopo aver saldato il debito verso l'ente".