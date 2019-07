Dentisti e siti internet: cosa sapere davvero ed a chi credere

Cari lettori di Savona News, se leggete questo articolo, evidentemente, siete utenti di internet ed utilizzate la rete per cercare informazioni, per cui potrebbe esservi capitato di visitare anche dei siti di studi dentistici.

Molti dentisti infatti dispongono di una pagina web, oltre a presenziare su uno o più social network e portali dedicati.

Ma perché un dentista sceglie di aprire un sito per descrivere la propria attività professionale? Sono state condotte numerose ricerche di mercato sull’argomento ed è emerso che la stragrande maggioranze delle persone, per scegliere un nuovo dentista “generico”, si affida al passaparola (cioè alle esperienze riferite da amici e conoscenti), mentre in pochissimi lo scelgono su internet.

È però accertato che, una volta avuto referenze positive su uno studio dentistico, molti utenti vanno a “cercare conferme” in rete, sia per farsi una idea della struttura e delle persone che li cureranno, sia per individuare correttamente il luogo in cui recarsi. È quindi importante, per lo studio dentistico, che l’immagine web sia coerente con la propria reputazione e, naturalmente, con ciò che il paziente troverà poi nella realtà, una volta che accede allo studio.

Diventa invece più importante essere presenti in rete (ed avere una buona “reputazione web”) per i dentisti che offrono “prestazioni super-specialistiche”, poiché il paziente che ha bisogno di una terapia particolare normalmente si informa in rete per capire come risolvere quel “problema specifico” che lo riguarda.

Ad esempio un paziente che, magari per un trauma, abbia un dente molto compromesso e sia consapevole dell’importanza di conservarlo, facilmente ricerca articoli relativi al suo problema e chiede consiglio ai dentisti che li hanno scritti.

A me capita sovente di rispondere a domande di utenti web (anche molto lontani da Finale Ligure, la città in cui lavoro), poiché il mio studio, oltre ai servizi di un “dentista generico”, offre cure che molti altri colleghi non erogano.

Le domande più comuni che ricevo riguardano:

· i denti dei bambini (faccio parte del network www.ildentistadeibambini.it e curo anche bimbi molto piccoli)

· le cure in microscopia per recuperare denti molto compromessi (lavoro con il microscopio operatorio da quasi venti anni e sono socio attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica)

· cura di angiomi del labbro con il laser (ho pubblicato su youtube alcuni filmati in cui si vede come curo queste patologie in maniera mini-invasiva e senza lasciare cicatrici)

· la prevenzione: da molti anni la mia “missione” è mantenere i denti sani anziché curarli

Proprio per rispondere a questa esigenza degli utenti è appena andato “on line” il mio nuovo sito internet www.attiliovenerucci.it dove, grazie al contributo professionale del Premiato Studio Sorelle Bodoni, ho cercato di dare, in maniera semplice, una idea di come lavoriamo e, al contempo, offrire informazioni su argomenti particolari attraverso gli articoli che verranno via via pubblicati (che si aggiungono a tutti quelli che potete trovare nel corposo archivio di Savona News!).

Alcuni siti (tra cui il mio) danno inoltre la possibilità di iscriversi ad una news letter per avere un contatto diretto con i visitatori ed i pazienti. Nel mio caso questa è finalizzata ad aggiornarvi sulle nuove cure e offrire consigli sulla salute del sorriso. Rimane sempre attiva la possibilità di scrivermi per ricevere risposte personalizzate e, magari, per darci voi un consiglio su come venire sempre più incontro alle vostre necessità.

A mio parere questo è il compito di un sito internet di uno studio dentistico, mentre trovo non consono a una corretta comunicazione professionale, inserire delle “offerte treX2” come nei supermercati. Nel settore salute l’offerta più importante da comunicare è “so come risolvere il tuo problema e consigliare la cura adatta a te”.

Un professionista non “vende cure”, ma offre un servizio personalizzato per aiutare il paziente a risolvere i propri problemi.

Vi invito quindi a visitare il sito www.attiliovenerucci.it e d darmi un vostro parere, GRAZIE PER L’AIUTO e BUONA DOMENICA A TUTTI!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova