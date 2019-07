L'appello dell'Enpa: "Gatto cerca casa"

Questo bel gattone era stato ritrovato miagolante alcuni giorni fa nel quartiere Lavagnola a Savona e, ricoverato dai volontari della Protezione Animali, sembrava fosse stato smarrito; ma gli appelli diffusi per ritrovare l’eventuale proprietario non hanno dato risultati e quindi, probabilmente, è l’ennesima vittima di abbandono estivo e le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno seguendo una traccia interessante per individuare e denunciare il colpevole.

E’ quindi necessario trovargli una nuova famiglia perché Giglio (questo il nome datogli dai volontari), malgrado l’amore di cui è circondato, si annoia un po’ e si intristisce; chi fosse interessato ad adottarlo, è sterilizzato, sornione ed affettuoso, lo può incontrare presso la sede Enpa di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (telefono 019 824735).