Accertamenti Tari di 35mila euro a Celle per un hotel: "Siamo in ginocchio, non pagheremo"

"Il calcolo delle superfici dell'hotel non sono mai cambiate dagli anni 70-80 e hanno mandato questo accertamento retroattivo quando paghiamo già 11mila euro l'anno per 7 mesi. Sostengono che i sistemi informatici si sono evoluti e riescono ora a fare controlli di questo tipo. Se sbagliano non è problema mio" continua Tortarolo.

"Ora mi chiedo come sia possibile sostenere per un hotel di 36 camere che investe ogni anno cifre considerevoli in ristrutturazioni e formazione del personale questa tipo di tassazione - dice - Probabilmente il mio paese, a malincuore, non merita di avere un'attività che dà da lavorare a 25 persone tutte rigorosamente in regola, non merita strutture che investono, non merita nemmeno di farsi pagare una tassa per un servizio totalmente inesistente".