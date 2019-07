Cresce il tessuto commerciale di Albenga, l'assessore Vannucci: "Un segnale preciso di rilancio economico"

Due nuovi negozi entrano a far parte del tessuto commerciale del Comune di Albenga: Robe di Kappa e Superga (siti rispettivamente in Via Milano 1 e in Piazza Torlaro 8).

L’apertura dei nuovi punti vendita Robe di kappa e Superga rappresenta una novità assoluta in città e l’assessore Mauro Vannucci afferma: “E’ una soddisfazione per me che questi due marchi abbiano scelto Albenga. Questi interessi commerciali per la nostra città sono un segnale preciso di rilancio economico. Un augurio ai gestori per la loro attività”.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “Fa piacere costatare che marchi importanti come questi scelgano la nostra città per aprire due dei loro punti vendita. Credo che questo rappresenti chiaramente come Albenga stia diventando “appetibile” anche dal punto di vista commerciale e ciò è frutto del buon lavoro che è stato fatto fino ad oggi.”

Ricordiamo che i due brand storici, sono divenuti veri e propri marchi-icone dello sportswear e del casual italiano.

Superga®, marchio-simbolo di calzature per il tempo libero, rappresenta l’italianità conquistandosi l’appellativo “la scarpa degli italiani”.

Robe di Kappa®, brand dedicato a persone dinamiche, contemporanee e informali, con una selezione di articoli Kappa® per coloro che amano un look accattivante e distintivo.

Superga®, Robe di Kappa® e Kappa® sono brand di proprietà del gruppo BasicNet SpA, società operante nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e il tempo libero anche con i marchi Jesus Jeans®, K-Way®, Sabelt Shoes®, Briko® e Sebago®. BasicNet opera nel mondo attraverso un network online di produzione, distribuzione, ricerca e sviluppo, industrializzazione dei prodotti e marketing globale.