Crescono i timori per il 5G: raccolte di firme a Finale Ligure e a Noli

Sono ben 15, tra i vari rioni di Finale Ligure e a Noli, le attività commerciali che hanno aderito all'opportunità di fare da "punto di raccolta" per le firme della petizione varata dal Comitato Salute e Ambiente relativa al 5G, cioè la telefonia mobile di quinta generazione.

Chi volesse sottoscrivere la raccolta può farlo qui:

Noli: Casalinghi Scipioni Mariangela in P. Ronco;

Finalmarina: Erboristeria Nuovo Girasole via Pertica, Pasticceria Ferro, Immobiliare Case delle Fate, Fotostudio Lovisolo, Bar Vela, Tuttocolor via Brunenghi, Lavanderia Moderna via Dante;