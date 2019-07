Meteo, settimana estiva ma con qualche infiltrazione umida

Come anticipato l’anticiclone riprenderà il suo posto sul Mediterraneo centrale riportando tutta l’Italia subito in estate. Almeno al Nord comunque le temperature saranno nella media del periodo o poco sopra, per cui nessuna ondata di calore in arrivo. Al pomeriggio possibilità di acquazzoni sulle zone alpine.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto.

Tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi alpini. In qualche caso si formeranno rovesci o deboli temporali di breve durata. Nella seconda parte della settimana qualche infiltrazione di aria più instabile renderà questi rovesci più sparsi. Temperature che ritornano subito su valori estivi tipici del periodo, con massime che oscilleranno tra i 30 e i 34 °C e minime tra i 17 e i 22 °C. Venti pressoché assenti o deboli a regime di brezza.

