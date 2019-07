Carcare, entra in casa della madre, la minaccia e colpisce i carabinieri: divieto di comunicare e avvicinarsi per 18enne

Divieto di comunicare e distanza di 100 metri sia dall’abitazione che dal negozio della madre. Questa la decisione del giudice Emilio Fois dopo il processo per direttissima in Tribunale a Savona nei confronti di P.C., 18enne di Carcare arrestato lo scorso sabato dai carabinieri della stazione di Carcare per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.