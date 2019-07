Giustenice: ladri in azione nelle case durante il Palio storico

Ancora intrusioni di ladri nell'entroterra pietrese. Ignoti sono tornati a colpire in alcune case di Giustenice, dove appena qualche settimana fa si erano registrate analoghe scorrerie (leggi QUI). I ladri sono entrati in azione nelle ore serali, in concomitanza con il Palio storico e la sagra del paesino della Val Maremola.