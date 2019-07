Incidente tra Savona e Spotorno: autostrada chiusa in direzione Ventimiglia

Autostrada A10 chiusa dal casello di Savona a quello di Spotorno in direzione Ventimiglia a causa di un incidente. I cartelli segnaletici avvisano l'utenza di uscire obbligatoriamente al casello di Albisola per chi proviene da Genova.

Nell'impatto sono rimasti coinvolti due autoveicoli. Fortunatamente non gravi gli occupanti, trasportati entrambi (uno per ciascun mezzo) in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa Vado e della Croce Rossa Quiliano.