Asfoter, ente di formazione di Confcommercio Savona: "L'importanza di formarsi per essere competitivi"

I temi della formazione hanno assunto un ruolo primario nel dibattito pubblico, nella considerazione che sistemi di qualità, capaci di fornire un adeguato livello di competenze e conoscenze, possano agire come leva di sviluppo del territorio, rilanciando la nostra economia e sostenendo il mercato del lavoro.

La Liguria registra un tasso di disoccupazione, particolarmente di disoccupazione giovanile elevato, eppure sul mercato del lavoro continua a persistere un paradosso: le imprese faticano a reperire profili da introdurre in azienda che possano essere idonei a soddisfare i propri fabbisogni.

Il mismatch tra le competenze possedute dai giovani in cerca di lavoro e quelle richieste dalle aziende si compensa attraverso il dialogo e la collaborazione fra sistemi formativi e produttivi.

Asfoter, Ente di Formazione di Confcommercio Savona, Il Laboratorio del Gusto e dell’Ospitalità e Manpower leader mondiale nelle innovative workforce solutions , attraverso una Associazione temporanea di Impresa, si propongono di formare giovani in cerca di occupazione nel settore turistico con questo spirito.

Nell’ambito del Progetto di Regione Liguria “Formarsi per competere” si realizzeranno due percorsi integrati formativi per l’inserimento lavorativo dei giovani nel settore dell’Accoglienza nelle strutture ricettive e della Ristorazione.

Non solo due corsi di qualifica per “Receptionist “ e “Cuoco” ma un insieme di azioni integrate che accompagnano i partecipanti dall’orientamento iniziale all’ingresso nel mondo del lavoro. Questa è la vera novità.

Dopo il percorso formativo si attiveranno Work experience retribuite, percorsi per la creazione d’impresa ed incentivi all’occupazione che prevedono il riconoscimento di un bonus alle imprese per l’assunzione e/o stabilizzazione dei giovani tirocinanti che abbiano concluso il percorso integrato.

I progetti si attiveranno dall’autunno per concludersi all’avvio della prossima stagione turistica, le iscrizioni per il corso Addetto al Ricevimento sono aperte dal 29 luglio fino al 13 settembre, per il corso Cuoco esperto nella valorizzazione di prodotti a km 0 della terra e del mare sono aperte dal 29 luglio fino al 20 settembre. I due corsi, completamente gratuiti sono a numero chiuso (15 posti per ogni corso)

Le informazioni di dettaglio vengono fornite a tutti gli interessati da:

ASFOTER Tel. 019/8331340 mail asfoter@confcommerciosavona.it

LABORATORIO DEL GUSTO E DELL’OSPITALITA’ Tel 347/8818970 – 347/2690317 mail laboratoriogusto-lgo@libero.it

MANPOWER Tel 019/8485230 mail savona.dellarovere@manpower.it