Vacanza in Trentino: 5 cose da fare e da vedere

Il Trentino è una regione meravigliosa, immersa nella natura e circondata da montagne che regalano scenari mozzafiato. Anche se in molti la ritengono una meta prettamente invernale, sono tantissime le attività da fare tutto l'anno in Trentino e non è certo un caso se in estate arrivano flotte di turisti da queste parti. Al di là dei vari percorsi in mountain bike, del trekking, delle passeggiate e delle sciate, il Trentino ha davvero tanto da offrire ai suoi visitatori e oggi vi daremo alcune idee per scoprire e vivere questa regione a 360°.

#1 Tour delle cantine e degustazioni

Il Trentino è una regione famosissima per la produzione di vino: esiste una strada dedicata e in tutte le valli si possono trovare numerose cantine. Per scoprire più da vicino questa realtà vi consiglio di provare con una bella visita guidata: si tratta di un'esperienza insolita ma davvero molto interessante. Potete trovare sul sito endrizzi.it ottimi vini del Trentino spiegati nei dettagli ma anche la storia della cantina, che è una delle più famose nella regione. Parliamo di prodotti che rappresentano un vero e proprio vanto a livello internazionale, quindi trascorrere una giornata a visitare qualche cantina può essere davvero una bella esperienza.

#2 Una visita al Muse

Durante una giornata di pioggia o di brutto tempo, la cosa migliore da fare è sempre quella di visitare un museo e in Trentino ce ne sono diversi di interessanti. Se siete in compagnia dei vostri bambini vi consiglio di andare a Muse di Trento: il museo delle scienze è stato inaugurato da pochi anni ed è davvero sorprendente. In alternativa, vale la pena visitare anche il Mart, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto.

#3 Arte Sella: uno spettacolo nella natura

Un'altra cosa da non perdere assolutamente in Trentino, specialmente se siete in compagnia dei vostri bambini, è Arte Sella. Si tratta di un parco che lascia semplicemente tutti a bocca aperta perché ogni opera d'arte è immersa nella natura e realizzata con rami, tronchi, foglie ed elementi naturali. Arte Sella è davvero consigliatissimo perché questo parco regala emozioni uniche e sorprende in continuazione.

#4 Canale di Tenno ed il lago

Un luogo incantevole nel periodo estivo è Canale di Tenno, uno dei borghi più belli d'Italia, che sorge a poca distanza dal Lago di Garda. Trascorrere una giornata in questo meraviglioso paesino è davvero un'esperienza che rimane nel cuore, ma in estate c'è molto di più da fare. A pochi passi da Canale infatti si trova il fantastico Lago di Tenno, che sorprende per via del colore dell'acqua, di un verde smeraldo intenso tanto da sembrare ritoccato. Questo laghetto è balneabile ed è circondato da comodi praticelli in cui potersi stendere a prendere il sole.

#5 Camminate gastronomiche

Se siete fortunati, in estate potreste trovare una camminata gastronomica immersa nella natura alla quale partecipare. Ce ne sono diverse nel periodo che va da maggio a settembre e permettono non solo di scoprire il fascino della natura trentina ma anche gli ottimi manicaretti tipici di questa regione.