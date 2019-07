Borgio Verezzi, riprende la programmazione della I.So THeatre con il Teatro Ragazzi

Terminati finalmente i lavori di sostituzione e riattivazione dell'impianto di condizionamento del Teatro Gassman, e verificato durante lo scorso weekend il funzionamento, riprende la programmazione della I.So THeatre con il Teatro Ragazzi:



dopo la Prima de "L'Uccellino azzurro" di stasera lunedì 29 luglio a cura della Compagnia del Barone Rampante (ingresso: intero € 15 - ridotto € 12 - biglietteria aperta dalle 20 presso il teatro), dal 30 luglio avremo tre divertenti appuntamenti estivi con il Teatro dell'Erba Matta di Daniele Debernardi:



Martedì 30 luglio - ore 21: Il gatto con gli stivali

Lunedì 5 agosto – ore 21: I tre porcellini

Lunedì 19 agosto – ore 21: Hansel e Gretel



Tre spettacoli per bambini e famiglie, tre storie classiche rivisitate in modo originale, con scenografie mobili e tanti pupazzi animati dall'istrionico e bravissimo Debernardi... da non perdere!



La durata degli spettacoli è di circa 60 minuti. Ingresso unico € 6. Presso il Teatro, servizio bar funzionante.

La biglietteria sarà aperta dalle ore 20 nei giorni di spettacolo (Info ed eventuali prenotazioni: 333.7381561 - visentinib@icloud.com)



I.So THeatre e il Teatro dell'Erba Matta vi aspettano per vivere insieme la magia del teatro!