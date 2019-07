Peagna, al Teatro C. Vacca racconti in musica dalla Spagna al Sud America

Galo Cadena, voce, chitarra e percussioni e Corrado Cordova, straordinario chitarrista napoletano, sono i protagonisti del concerto di mercoledì 31 luglio nel teatro C. Vacca di Peagna, secondo appuntamento di “Musica nel Borgo”, la piccola rassegna di musica di qualità che affianca il “Festival dei Monologhisti” nel cartellone della Stagione 2019 del Teatro C. Vacca. La sesta edizione dei “Mercoledì di Peagna”, organizzata dalla Pro Loco, giunge così alla sua conclusione.

Questa sera saremo accompagnati n viaggio immaginario con passione, dolcezza e verve, alla scoperta dei ritmi, delle tradizioni e della cultura musicale che, dalla Penisola iberica, arrivarono ai paesi sud americani, nei quali si elaborò il grande lascito della matrigna Spagna.

Corrado Cordova, interprete raffinato e appassionato, capace di coinvolgere e affascinare con sua chitarra, spazia in un repertorio carico di suggestioni e contaminazioni, rivelando un forte senso di appartenenza al mondo mediterraneo, sempre con l’eleganza di un’esecuzione originale che recupera percorsi melodico armonici tipici della tradizione.

Nato a Bacoli, in provincia di Napoli, collabora con la Nuova Compagnia Di Canto Popolare (NCCP) e con artisti e musicisti di fama internazionale, da Lina Sastri a Roberto Murolo, Enzo Gragnaniello, Mia Martini, Eddy Napoli…

Si specializza in chitarra flamenca in Spagna con Paco Peña, chitarrista flamenco di fama internazionale; collabora con vari musicisti e bailaoras e costituisce la Compagnia di flamenco La Romeria. Nel 2001 forma il gruppo “Los del Sur” che propone svariati generi musicali popolari sud americani. Nel 2005 si trasferisce in Piemonte dove costituisce l’Associazione Culturale Musicale Altamar che si prefigge lo scopo di diffondere alcune culture musicali del Sud Italia e del Sud America. Con l’Associazione tiene stages e seminari di chitarra classica e di specializzazione in chitarra flamenca, oltre a spettacoli e concerti con i gruppi “Los del Sur” e “Trio Sud Onirico”, con il quale, a partire dal 2012, partecipa, ad importanti eventi concertistici e rassegne in location prestigiose .E’ attualmente docente di chitarra classica e flamenca presso la Academia Montis Regalis -Scuola Comunale di Musica di Mondovì.

Galo Cadena è nato a Quito, in Ecuador e vive in Italia dal 2000. In questi anni ha conquistato pubblico e “addetti ai lavori”, in numerosissimi concerti in tutto il Paese. A Napoli si è esibito con i migliori musicisti della scena partenopea (Peppe Barra, Eddy Napoli, Lino Cannavacciuolo ed altri). Ricordiamo la sua partecipazione nel disco “Anime Candide” di Daniele Sepe. Musicista di grande sensibilità, Galo Cadena è interprete raffinato e appassionato, capace di coinvolge e affascinare con il suo canto e con la sua voce, ricchi di forza espressiva e colore.

Inizio Concerto 21:30. Ingresso gratuito.