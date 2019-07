Finale, la minoranza: "Vogliamo chiarezza sui canoni per i diportisti del porto di Capo San Donato"

Più chiarezza per quanto riguarda costi e spese del porto di Finale Ligure. Questo è quanto chiedono i tre consiglieri capigruppo (in ordine alfabetico) Pier Paolo Cervone (Lista Cervone Sindaco), Tiziana Cileto (Per Finale) e Marinella Geremia (Lega - Salvini).

Nello specifico, le richieste presentate dai tre consiglieri di minoranza vertono sul fatto che alcuni diportisti hanno identificato e segnalato delle inesattezze per quanto riguarda i canoni damaniali.

Nel testo della mozione presentata all'attenzione del sindaco Ugo Frascherelli e del presidente del Consiglio Comunale Franco De Sciora si legge:

VISTO

che Finale Ambiente SpA è società partecipata del comune di Finale Ligure al 99,1% che la Finale Ambiente SpA opera secondo gli indirizzi forniti dall'amministrazione comunale nel rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti affidatari dei servizi e nello specifico gestisce il porto turistico di Capo San Donato che sono stati sollevati errori e criticità sui calcoli del canone demaniale da parte di un gruppo di diportisti fruitori del porto di Finale Ligure che nel consiglio comunale del 11/07/2019 è stato approvato il controllo analogo sui servizi della Finale Ambiente SpA nonostante tali criticità siano emerse anche durante il dibattito in aula;

CONSIDERATO

che l'importo del canone demaniale dovuto dalla Società Finale Ambiente deve essere definito senza ambiguità alcuna. Questo:

- sia nei confronti dei diportisti, che a fronte delle entrate nelle casse di Finale Ambiente (circa 1.300.000 euro la maggior parte derivanti dagli ormeggi dei diportisti stessi), al momento e da anni non riscontrano ritorni strutturali verso il porto stesso;

- sia nei confronti dei consiglieri comunali a cui sono stati sottoposti bilanci in contraddizione fra loro con la conseguenza di mettere a repentaglio l'esercizio del controllo analogo con ovvie conseguenze legali che potrebbero voler essere accertate nelle opportune sedi da chi si è attivato e ha evidenziato il mancato controllo da parte degli organi competenti.

il consiglio comunale di Finale Ligure

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE