Regione Liguria, approvato il Rendiconto generale 2018

Con 17 voti a favore (maggioranza di centro destra), 12 contrari (minoranza) è stato approvato il Disegno di legge 244 “Rendiconto generale dell’amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio 2018.

Con la resa del conto consuntivo la Giunta regionale adempie all’obbligo istituzionale che deriva dall'articolo 58 dello Statuto. Tale obbligo costituisce l'annuale appuntamento per una verifica di quanto è stato possibile realizzare attraverso il confronto fra le previsioni del bilancio ed i risultati definitivi conseguiti, sia in termini finanziari sia in termini patrimoniali, a seguito dell'azione amministrativa.

Nel Rendiconto 2018 sono state accertate entrate per complessivi 4 miliardi e 8 milioni di euro e registrati impegni di spesa per complessivi 4 miliardi e 7 milioni di euro. Il totale delle riscossioni è stato di complessivi 5 miliardi e 43 milioni di euro ed il totale dei pagamenti è stato di complessivi 5 miliardi e 44 milioni di euro, con un fondo di cassa al 31 dicembre 2018 di 203 milioni e 116 mila euro. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 è positivo ed è pari a 197,6 milioni di euro, da cui vanno dedotti accantonamenti e vincoli di legge.

Il Rendiconto registra un significativo miglioramento, rispetto all’esercizio precedente, in termini di disavanzo per debito autorizzato e non contratto per investimenti degli anni precedenti, che risulta pari a 76,2 milioni di euro, in riduzione di 42,3 milioni di euro, per effetto degli esiti positivi della gestione di competenza.

Nonostante i pressanti vincoli, la Regione Liguria è riuscita a rispettare gli obiettivi di pareggio, sia in previsione, sia in gestione, attivare le Intese regionali, per ottimizzare gli spazi finanziari tra gli enti regionali, cedendo spazi finanziari a favore dei Comuni per un importo complessivo di 9 milioni di euro, per la realizzazione di investimenti pubblici da parte degli enti locali. Nel 2018, inoltre, con il Fondo Strategico Regionale sono stati finanziati investimenti infrastrutturali, tra i quali circa 7 milioni di euro per interventi di recupero edilizio e riqualificazione urbana e 6,5 milioni di euro per l’attuazione della strategia digitale 2018/2020 della Regione Liguria.

Sempre con risorse regionali, sono stati effettuati altri investimenti, la cui copertura è stata assicurata dalla contrazione del mutuo, come ad esempio, tra i più significativi 2,3 milioni di euro per interventi di prevenzione in materia di protezione civile, 1,5 milioni per risanamento e tutela qualità dell’aria e 1,2 milioni di euro per il piano regionale di difesa suolo. Notevole sforzo è richiesto per la gestione del trasporto pubblico locale, sia su rotaia sia su gomma, per la quale l’impegno finanziario comporta l’utilizzo di risorse autonome regionali per circa 30 milioni di euro.

La spesa sul settore socio sanitario è stata oggetto di attenzione nonostante i vincoli di finanza pubblica: la Regione ha sostenuto un notevole impegno finanziario, stanziando ed erogando circa 30 milioni di euro di risorse proprie, di cui 15,5 destinate al fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità e 14 milioni circa alle politiche sociali.

Juri Michelucci e Giovanni Lunardon del Pd, Marco De Ferrari (Mov5 Stelle) sono intervenuti annunciando voto contrario.